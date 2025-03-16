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Еще 70 курян эвакуировали из Суджанского района

Из Суджанского района Курской области эвакуированы еще 70 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов (Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное и других) вывезены 371 человек, включая 14 детей. Из них 220 размещены в пунктах временного размещения (ПВР), где оказывается необходимая помощь, остальных забрали родственники и близкие.

Работа по эвакуации мирных жителей продолжается. Всех прибывших осматривают медики, оказывают психологическую помощь, выдают гуманитарные наборы, еду и предоставляют юридические консультации, уточняет глава региона.

Анна Швечикова