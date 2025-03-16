В Новороссийске открылась художественная выставка, посвященная участникам СВО

В Новороссийском историческом музее-заповеднике открылась выставка, приуроченная к 11-летию воссоединения Крыма с Россией и Году защитника Отечества и посвященная участникам СВО. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Экспозицию «Родина. Семья» представило Севастопольское региональное отделение общественной организации «Творческий Союз художников России».

Начиная с весны 2023 года, художники Крыма и Севастополя писали портреты участников специальной военной операции, а также членов их семей. Работы создавались в основном на пленэре в качестве личных эмоциональных впечатлений авторов. Художники постарались отразить в портретах героев их характер и силу духа.

На открытии выставки художники пообщались с гостями выставки по видеосвязи.

Сотрудники музея-заповедника считают большой удачей, что этот проект представлен именно в городе-герое Новороссийске.

Андрей Николаев