В Оренбургской области пять мостов закрыты из-за паводка

В Оренбургской области сегодня, 16 марта, из-за паводка прекращено движение на пяти мостах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Первомайском районе закрыты мосты через реку Таловая на 3 км дороги Подъезд к с. Шапошниково от дороги Таловое — Курлин, реку Чаган на 3 км дороги Подъезд к пос. Новая Жизнь от дороги Зарево — Революционный и через реку Чаган на 1 км дороги Первомайский — Лесопитомник.

В Курманаевском районе закрыт мост через реку Бузулук на 1 км дороги Андреевка — Байгоровка (возможен объезд через с. Федоровка), в Красногвардейском районе — через реку Ток на 1 км дороги Донское — Верхнеильясово. Объезд возможен по дороге Плешаново — Новоюлдашево.

«В ежедневном режиме с коллегами из федеральных структур и органов местного самоуправления обмениваемся оперативной информацией по паводковой обстановке в территориях, вырабатываем оперативные решения по пропуску талых вод. Во всех населенных пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления, ведется постоянный мониторинг изменения уровня воды в водоемах, организовано круглосуточное дежурство на дорогах и мостах»,— цитируют в областном правительства слова губернатора Дениса Паслера.

Сабрина Самедова