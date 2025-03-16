В Нытве из-за аварии отключили тепло в ряде домов

В Нытве из-за аварии на теплосетях «Газпром теплоэнерго Киров» без теплоснабжения остались несколько жилых домов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нытвенского округа Фото: администрация Нытвенского округа

«На комиссии по чрезвычайным ситуациям разработан план действий по восстановлению подачи тепла, на месте работает бригада. Для проведения работ привлечены дополнительные силы и техника», - заявили в администрации округа. О завершении работ и восстановлении теплоснабжения власти сообщат дополнительно.

Прокуратуры Нытвы по факту отключения тепла начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и аварийных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальными услугами, а также выполнению перерасчета платы», - сообщили в надзорном органе.