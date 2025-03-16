Ледовый городок в Салехарде закрыли раньше срока из-за потепления

Ледовый городок в Салехарде закрыли раньше обозначенного срока из-за теплой погоды. Информацию об этом подтвердили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ледовые конструкции из-за потепления деформировались и стали небезопасны для посетителей. Городок закрыт. С понедельника, 17 марта, его начнут демонтировать.

Городок был расположен на площади около центра культуры и спорта «Геолог». На его постройку потратили 1200 кубометров льда, в нем представлены ледяная стела, горки и чаши изо льда.

Анна Капустина