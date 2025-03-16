Тракторист погиб при ударе дрона ВСУ в Брянской области

При атаке украинских дронов-камикадзе в брянском селе Воронок погиб водитель трактора, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, украинские войска нанесли целенаправленный удар по сельхозтехнике, работающей в полях.

«Приношу родным и близким погибшего глубокие соболезнования. Семье будет оказана поддержка и материальная помощь»,— сказано в сообщении губернатора в Telegram. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 15 марта над Брянской областью средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников. По словам господина Богомаза, пострадавших и разрушений не было. При минометном обстреле села Подывотье 13 марта мирная жительница получила серьезные ранения кистей рук, сообщал губернатор. Дом женщины полностью сгорел.