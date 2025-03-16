Дорожники предупреждают о сильных осадках и гололедице в Челябинской области

В Челябинской области водителей предупреждают об ухудшении погоды. Ночью и утром 17 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью на крайнем западе до сильных, на дорогах гололедица, в горах сильная, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 17 марта ожидается от -1 до +4 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит +5,+10, на юге до +13 градусов. Ночью прогнозируется ветер южной четверти, который днем сменит направление на западное и северо-западное со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/c.