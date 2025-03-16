На восстановление системы водоснабжения в Энгельсском районе направят 20,5 млн

На восстановление системы водоснабжения в Энгельсском районе Саратовской области из резервного фонда поступит 20,5 млн руб. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Господин Бусаргин напомнил, что муниципалитет включает в себя 57 населенных пунктов, жителями которых являются более 45 тыс. человек. Им доступна вода из артезианских скважин, но некоторые из них находятся в нерабочем состоянии.

По словам главы региона, перебои с водоснабжением сейчас фиксируются в селах Липовка, Старицкое, Красноармейское, Узморье, а также в поселках Межевой и Шевченко. Так, в Красноармейском вышла из строя одна скважина, а в Узморье — две из трех. Роман Бусаргин отметил, что этим объектам требуется капремонт.

Павел Фролов