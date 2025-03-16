В Татарстане перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане несовершеннолетний предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане несовершеннолетний предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый получил координаты тайника с наркотическим веществом весом более 20 граммов, которое он должен был разложить по 15 тайникам в Лениногорске за денежное вознаграждение. Однако его действия были пресечены сотрудниками Следственного комитета и МВД.

Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет, по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств и передало дело в суд.

Влас Северин