В Ставрополе из-за ремонта ограничат движение транспорта на улице Руставели

В краевой столице на участке улицы Руставели ограничат движение транспорта из-за работы коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты «Теплосети» будут выполнять земляные работы и заменят участок коммуникаций диаметром 500 мм. В целях безопасности жителей и гостей города 17 марта с 8 утра и до 20 часов 11 апреля нельзя будет проехать по улице Руставели от переулка Макарова до переулка Буйнакского.

На месте ремонтных работ будут установлены информационные щиты, указатели и специальные дорожные знаки. В связи с ограничением движения транспорта гражданам рекомендовали продумывать свои маршруты заранее.

Андрей Николаев