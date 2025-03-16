На Кубани подросток устроил ДТП с тремя пострадавшими

Авария случилась в субботу 15 марта в Гулькевичах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 17-летний юноша, двигался по второстепенной дороге и не уступил автомашине Chevrolet Aveo, ехавшей по главной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии водители обоих автомобилей с травмами доставлены в больницу. Пассажирка иномарки отказалась от госпитализации.

По предварительным данным, владельцем «Лады Гранты» является друг 17-летнего подростка, а сам юноша приехал на Кубань из другого региона. В отношении родителей подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Андрей Николаев