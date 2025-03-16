В Чебоксарах водитель попал в реанимацию после аварии

Вечером 15 марта в Чебоксарах водитель не справился с управлением и попал в реанимацию. Информация об этом опубликована в Telegram-канале УМВД России по Чебоксарам (https://t.me/cheb_police/3924).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах водитель не справился с управлением и попал в реанимацию

Фото: УМВД России по городу Чебоксары В Чебоксарах водитель не справился с управлением и попал в реанимацию

Фото: УМВД России по городу Чебоксары

ДТП произошло в 22:17 на Алатырском шоссе. Водитель автомобиля «Ниссан», 33-летний житель Красноармейского округа, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего вылетел в кювет и врезался в дерево.

Мужчина находился в салоне один, в результате аварии получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение. Состояние опьянения у водителя не установлено. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Влас Северин