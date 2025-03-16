На Ставрополье начала действовать новая мера поддержки многодетных семей

На территории Ставропольского края в рамках президентского национального проекта «Семья» начала действовать новая мера поддержки многодетных семей. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теперь семьи с тремя и более детьми смогут компенсировать 50% от стоимости обучения на одного из детей до 23 лет в любом российском вузе или учреждении среднего профобразования.

Для получения поддержки гражданам нужно обратиться в органы соцзащиты по месту проживания.

Андрей Николаев