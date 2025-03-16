Имущество углеобогатительной фабрики «Красногорская» выставлено на торги

Конкурсный управляющий ООО «ГОФ «Красногорская» Константин Матолыгин выставил на торги в форме открытого аукциона на повышение имущество обанкротившегося предприятия. Несколькими лотами продается: производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, помещения, не входящие в жилищный фонд, транспорт и офисная мебель. Все имущество расположено на площадке компании в Прокопьевске Кемеровской области.

Общая стоимость продажи имущества составляет около 41 млн руб. Размер задатка — 10% от нее, шаг аукциона — 5%. Заявки принимаются с 17 марта по 21 апреля. Аукцион пройдет 23 апреля.

Конкурсное производство в ООО «ГОФ «Красногорская» было введено в апреле 2024 года. В сентябре 2022 года, как писал «Ъ-Сибирь», предприятие приостановило свою производственную деятельность в связи с ухудшением конъюнктуры угольного рынка.

«ГОФ «Красногорская» зарегистрирована в Новосибирске, в равных долях принадлежит прокопьевскому ООО «Капитель» и кемеровскому ООО «Сплав». Этим же учредителям в таких же пропорциях принадлежит еще одно углеобогатительное предприятие в Прокопьевске — ООО «ГОФ «Прокопьевская» (находится в процессе банкротства).

Лолита Белова