За неделю у браконьеров Азово-Черноморского бассейна изъяли 15 транспортных средств

У нарушителей природоохранного законодательства в период 8-14 марта сотрудниками Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства изъято 15 транспортных средств, почти 5 тыс. орудий лова и более 320 кг водных биологических продуктов. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этот период в результате контрольно-надзорной деятельности было выявлено 204 нарушения требований законодательства РФ в области рыболовства. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 313 тыс. рублей.

В правоохранительные органы переданы три материала, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (ст. 256 УК РФ).

Сергей Иванов