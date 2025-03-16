Синхронист из Татарстана Никита Шлейхер завоевал золото на турнире в Германии

Татарстанский синхронист Никита Шлейхер вместе с партнером Русланом Терновым завоевал золото на международном турнире по прыжкам в воду в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в городе Росток. Россияне в ходе соревнования набрали 406,53 балла.

На втором месте оказались немецкие спортсмены Оле Реслер и Эспен Прензина с результатом 382,14 балла. Бронзовые медали достались также дуэту из Германии: Джейден Айкерманн и Луис Санчес, набравшим 352,53 балла.

В связи с текущими ограничениями, российские спортсмены участвовали в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе, без возможности ассоциировать себя со страной или национальной федерацией. Этот турнир стал первым международным стартом для российских прыгунов в воду после 2022 года.

Влас Северин