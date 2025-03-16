Пробелы в законодательстве не позволяют ввести бесплатную пересадку с электрички на автобус
Власти Ростовской области столкнулись с необходимостью внесения изменений в региональное законодательство для введения тарифа с бесплатной пересадкой с электрички на автобус. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на министра транспорта Алену Беликову.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Новую систему планировали запустить в общественном транспорте региона уже в апреле. Для этого «готово «уже практически все», говорит министр. «Однако мы столкнулись с необходимостью внесения изменений в нормативные правовые акты региона», - отметила госпожа Беликова.
По ее словам, в настоящее время власти ведут работу с Законодательным Собранием области, чтобы внести необходимые коррективы и запустить новую систему оплаты.