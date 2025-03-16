На Кубани перед похолоданием усилится жара

В Краснодарском крае усилится экстремальное тепло перед похолоданием с осадками. Как сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 марта температура воздуха может подняться до +32 градусов, но без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, в некоторых районах края возможен порывистый ветер до 20 м/с, а у Черного моря — до 22 м/с. Температура будет колебаться в среднем от +24 до +29 градусов, местами достигая +32. На побережье будет прохладнее: от +17 до +22 градусов.

С началом новой недели погода начнет меняться. В ночь на 17 марта температура упадет до +12-17 градусов, в северных и восточных районах — до +6-11 градусов. Днем 17 марта температура воздуха ожидается от +16 до +21 градуса, в южной части края — от +20 до +25.

Ночью и днем 18 марта столбик термометра, по прогнозам синоптиков, покажет +6-11 градусов, а на побережье Азовского моря опустится +1-6. В этот период возможны дожди, а вечером в отдельных районах — мокрый снег. Местами вероятны сильные осадки.

Андрей Николаев