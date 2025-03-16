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Три могильника в Татарстане хотят включить в список объектов культурного наследия

Три Саконских могильника в Татарстане могут быть включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие приказы проходят антикоррупционную экспертизу.

Могильники находятся неподалеку от села Саконы в Алексеевском районе республики.

Объекты датируются X–XIV веками. В случае положительного решения на участках будет установлен особый режим использования, что позволит проводить археологические полевые работы в соответствии с законодательством.

Влас Северин

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