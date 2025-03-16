Ночью три белгородца пострадали от атак БПЛА

В Губкинском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, ранив женщину и семилетнего ребенка. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в Telegram-канале в 2:01. Женщина с множественными осколочными ранениями была доставлена в тяжелом состоянии в Губкинскую центральную районную больницу, а мальчик — в Старооскольскую окружную детскую больницу.

В результате удара начался пожар. Информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

Также под удар ВСУ попал Валуйский округ, добавил глава региона в 3:48. В селе Долгое взрывное устройство с БПЛА повредило частный дом и ранило женщину. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено, оперативные службы продолжат работу на месте.

Анна Швечикова