В субботу в Казани произошла 161 авария

14 марта на территории Казани зарегистрировали 161 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате аварий никто не пострадал. 76 ДТП оформлено в центрах оформления ДТП, а 31 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За день 7 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения и 6 — за отсутствие прав управления транспортным средством. Один гражданин доставлен в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Влас Северин