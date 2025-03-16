МВД предупредило о мошенничестве с сим-картами под видом проверки связи

Злоумышленники могут получить доступ к сим-карте и мобильному банку, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи, сообщила пресс-служба Министерствм внутренних дел. Мошенники от лица представителя компании оператора мобильной связи предлагают проверить телефонную линию. Для этого они просят абонентов нажать определенные комбинации цифр или символов, такие как #90 или #09.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет»,— сказано в материалах ведомства (цитата по ТАСС).

Отмечается, что таким образом злоумышленники также смогут управлять мобильным банком абонента. В МВД рекомендовали сразу завершать такие звонки, нажимая «отбой», и не вступать в диалог.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть пакет поправок для борьбы с кибермошенничеством. Поправками предлагается ввести маркировку интернет-звонков, создать информационную антифрод-платформу, а также запретить банкам пользоваться иностранными мессенджерами для общения со своими клиентами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».