На юге Красноярского края снежная лавина сошла на дорогу
В Курагинском районе Красноярского края на участке автомобильной дороги Курагино — Черемшанка сошла снежная лавина. Пострадавших нет. «На 26-28 км автодороги произошел сход снежной массы, из-за чего движение на участке ограничено»,— сообщает ГУ МЧС региона.
На расчистку дороги отправлена спецтехника от Курагинского филиала «ДРСУ-10».
По данным Среднесибирского УГМС, на юге Красноярского края в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха -5 градусов.