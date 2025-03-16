На юге Красноярского края снежная лавина сошла на дорогу

В Курагинском районе Красноярского края на участке автомобильной дороги Курагино — Черемшанка сошла снежная лавина. Пострадавших нет. «На 26-28 км автодороги произошел сход снежной массы, из-за чего движение на участке ограничено»,— сообщает ГУ МЧС региона.

На расчистку дороги отправлена спецтехника от Курагинского филиала «ДРСУ-10».

По данным Среднесибирского УГМС, на юге Красноярского края в ближайшие сутки прогнозируется мокрый снег, порывистый ветер, температура воздуха -5 градусов.

Лолита Белова