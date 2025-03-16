В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие семи рейсов S7

В новосибирском аэропорту Толмачево задержаны прилеты как минимум семи рейсов, в том числе из Южно-Сахалинска, Владивостока, Новокузнецка, Усть-Каменогорска, Бишкека, Ташкента и Сочи. По данным онлайн-табло, рейсы осуществляет авиакомпания S7.

Также отменены три рейса в Ярославля — перевозчик NordStar и два из Нового Уренгоя — перевозчик S7. Прилет еще одного рейса S7 из Норильска перенесли на 17 март. Как сообщила 15 марта Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в Норильске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия из-за чего ограничен прием и вылет воздушных судов.

В пресс-службе новосибирского аэропорта «Ъ-Сибирь» сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Лолита Белова