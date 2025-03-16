В Астрахани в ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров иномарки

Прокуратура Кировского района Астрахани взяла на контроль ход проверки по факту дорожной аварии с участием троих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло накануне, в субботу, на ул. Бориса Алексеева. Там автомобиль «Мерседес» протаранил стоящий «КамАЗ». В аварии пострадали четверо пассажиров иномарки, включая троих несовершеннолетних. Их отвезли в медучреждение.

На место происшествия выезжала и.о. прокурора Кировского района Екатерина Винник. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов