Простое человеческое счастье
Ученые продолжают искать его причины и следствия
20 марта по инициативе ООН отмечается Международный день счастья. Праздник придумали, чтобы подчеркнуть «актуальность счастья и благополучия как общечеловеческих целей и устремлений в жизни людей во всем мире». Присоединяемся к попыткам понять, к кому оно уже постучалось в двери.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Счастье не за горами
Несмотря на эфемерность понятия «счастье», в научном сообществе предпринимаются попытки его количественной и качественной оценки. Ведущее исследование на эту тему — доклад World Happiness Report, выпускаемый ежегодно под эгидой ООН при содействии международной исследовательской компании Gallup и Оксфордского университета. Страны мира ранжируются в нем по уровню счастья, рассчитываемому на основе самооценки качества жизни их жителями (по шкале от 0 до 10). Для анализа этих данных эксперты используют дополнительные параметры (ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, уровень коррупции и др.).
В рейтинге традиционно лидируют страны Северной Европы. В свежем выпуске 2025 года Финляндия в восьмой раз подряд признана самой счастливой страной. Не теряют ведущих позиций и ее соседи — Дания, Швеция, Исландия, Норвегия. Несмотря на непростую политическую обстановку, сохраняет свое место в десятке Израиль. Впервые вошли в топ-10 Коста-Рика и Мексика.
В исследовании участвовало 147 стран. Уровень счастья может ранжироваться от 0 до 10. Лучший показатель у Финляндии (7,736), худший у Афганистана (1,364)
США, наоборот, опустились на рекордно низкое для себя 24-е место. Самым несчастным вновь стал Афганистан — в стране зафиксировано наиболее значительное падение настроений за последние десятилетия. Также входят в топ-3 несчастных Ливан и Сьерра-Леоне. Россия в этом году заняла 66-е место между Перу и Кипром и почти на одном уровне с Китаем (68-е). По сравнению с прошлым годом она поднялась на шесть позиций.
Возраст имеет значение
В докладе 2024 года приводилась оценка счастья в разбивке по возрастным группам. Первое место среди молодых людей (до 30 лет) заняла Литва. В целом эксперты фиксируют значительных рост счастья в странах Восточной Европы в последнее десятилетие наблюдений, а разрыв по сравнению с Западной Европой там значительно сократился преимущественно за счет улучшения самоощущения молодежи. Дания возглавляет мировой рейтинг удовлетворенности жизнью среди людей в возрасте от 60 лет и старше. Следует отметить, что страна входит и в топ стран с счастливой молодежью (там пятое место). Еще одно подтверждение того, что датчанам в целом живется неплохо.
Более чем в половине стран наименее счастливым себя чувствует население пенсионного и предпенсионного возраста. Особенно преобладание счастливой молодежи заметно в странах Центральной и Восточной Европы. Исключение — государства группы NANZ (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), где, наоборот, люди молодого и среднего возраста (до 44 лет) наименее счастливы. Западная Европа — самый неоднородный регион, там примерно поровну стран, где наиболее несчастными чувствуют себя самые пожилые и самые молодые.
Счастье с деньгами
В разных странах периодически проводятся опросы о том, сколько денег жителям нужно для счастья. Чаще всего от респондентов ждут их желаемого месячного или годового дохода. К примеру, по результатам прошлогоднего опроса исследовательского портала Superjob россиянам в среднем нужно 250 тыс. руб. в месяц (около $35 тыс. в год по текущему курсу). Желаемая сумма для большинства американцев, согласно похожему опросу CardRates.com, больше — $200 тыс. в год.
Ряд исследователей попытались проследить взаимосвязь между счастьем и благосостоянием. В частности, портал Visual Capitalist сопоставил места стран в рейтинге счастья с медианным уровнем благосостояния (median wealth per adult), эксперты Statista и Our World in Data взяли для сравнения показатель ВВП на душу населения (GDP per capita). Все согласились, что корреляция высока, хотя есть и исключения. Например, все исследователи пришли к выводу, что в Гонконге население «богато и несчастно». На другом конце спектра — Центральная и Латинская Америка: во многих странах тут уровень счастья граждан выше, чем в других регионах с сопоставимым доходом.
ВВП на душу населения указан в международных долларах 2021 года (данные Всемирного банка), уровень счастья на основе доклада WHR 2024
В 2010 году были опубликованы результаты исследования экономистов Принстонского университета Даниэля Канемана и Ангуса Дитона, ныне широко цитируемого. Они пришли к выводу, что рост дохода любого человека усиливает ощущение эмоционального благополучия (счастья) только до определенного предела (плато), которое находится на уровне $75 тыс. в год. Позже их выводы поставил под сомнение эксперт из Пенсильванского университета Мэттью Киллингсворт. Канеман и Киллингсворт объединили усилия и в 2023 году обнародовали выводы совместных изысканий. Они выяснили, что уровень счастья у большинства людей действительно продолжает расти с ростом доходов и после преодоление вышеупомянутой отметки. Но есть одно исключение. У респондентов, которые первоначально были по-настоящему несчастны по какой-либо причине, рост удовлетворенности вместе с доходом останавливался где-то на уровне $100 тыс. (те же $75 тыс. с поправкой на инфляцию) и дальше уже не увеличивается.
Счастье в детях
Свои замеры уровня счастья проводит и международная исследовательская компания Ipsos. В последнем исследовании Global Happiness 2024 участвовали жители 30 стран мира. 71% респондентов в среднем по всем странам сказали, что чувствуют себя в целом счастливыми. Больше всего таковых оказалось в Нидерландах (85%) и Мексике (83%), меньше всего — в Венгрии и Южной Корее (по 48%). Россиян в исследовании не опрашивали.
Эксперты Ipsos также оценили вклад различных аспектов в общее ощущение счастья. Так, 85% респондентов заявили, что в целом довольны собственными детьми, 83% — отношениями со второй половиной. Меньше всего позитива у респондентов в разных странах вызывает экономическая, социальная и политическая ситуация (40%). Пожилые (бэби-бумеры) чаще всего озабочены состоянием дел в стране, но довольны собственным положением в обществе. Молодежь меньше всего довольна детьми (которые еще не выросли) и обеспокоена собственным ментальным здоровьем.
В опросе участвовали респонденты из 30 стран мира
Помимо объективных параметров для счастья респондентам необходимо чувствовать себя любимыми (таковыми себя признали 74% в среднем по всем странам) и ценимыми (70%), знать свое предназначение (71%), ощущать контроль над своей жизнью (70%), иметь свободу говорить и делать, что хочешь (73%).
Похожее исследование о том, что наполняет жизнь смыслом, проводил в 2021 году среди жителей 17 стран Pew Research Center. Выводы примерно те же. В топ приоритетов для счастливой, осмысленной жизни входят семья и дети, работа и карьера, материальное благополучие и друзья.
Открытый вопрос, допускалось несколько ответов. Участвовали респонденты из 17 стран мира
Жители Австралии и Новой Зеландии чаще всего ставят на первое место семью, итальянцы — работу. Для британцев неожиданно много значат их хобби, американцы гораздо чаще всех других наций упоминали религию. 1% всех опрошенных назвал в числе вещей, которые наполняют их жизнь смыслом, домашних питомцев.
Счастье в деталях
Помимо больших исследований, изучающих в комплексе различные факторы, которые делают людей счастливыми, есть множество прикладных. В частности доказывающих, что для ощущения счастья важно не только, сколько денег человек получает, но и как он их тратит. Поведенческие психологи утверждают, что траты на впечатления (путешествия, походы в театры, кино и рестораны) приносят больше счастья, чем материальные приобретения. При этом возникает ощущение счастья раньше — еще на стадии предвкушения. Правда, есть оговорка: полученные за деньги впечатления должны быть положительными (спектакль может и не понравиться, поездка не сложиться). Антидепрессанты несчастным могут заменить не только правильные траты, но и занятия стэндапом — во всяком случае, такую гипотезу сейчас проверяют британские ученые.
Уровень счастья можно поднять и не получая ничего взамен, просто совершая добрые дела, помогая как знакомым, так и чужим людям. Влияние благотворительности и взаимопомощи на ощущение счастья учитывалось и при составлении последнего доклада ООН World Happiness Report 2025. Эксперты установили, что добрые дела оказывают положительный эффект и на благотворителей, и на получателей благ. Более того, на состояние счастья могут повлиять даже такие простые вещи, как совместный обед с семьей или друзьями. Лидируют по этому показателю страны Латинской Америки — те самые, которые в графике корреляции с ВВП на душу населения оказались «бедными, но счастливыми».
Счастье по часам
Можно вообще ничего не делать. Вы все равно почувствуете себя хоть чуточку счастливее — утром или во вторник. Ученые Университетского колледжа Лондона провели двухлетнее исследование с участием 50 тыс. испытуемых и выяснили, что наиболее счастливыми люди себя чувствуют в утренние часы, а наименее ночью — в районе полуночи. День недели также имеет значение: в понедельники, пятницы и вторники люди в целом счастливее, чем в воскресенье (самый неудачный день для достижения счастья). Смены сезона не влияют на временные колебания самоощущении себя счастливым, но летом респонденты в целом чувствуют себя позитивнее. Даже если лето такое короткое и нежаркое, как в «счастливых» странах Северной Европы.
При чем здесь Бутан?
Вызывает удивление, что во всех представленных исследованиях отсутствует Бутан, который стал инициатором принятия резолюции Генассамблеи ООН о праздновании Международного дня счастья. Королевство известно серьезным подходом к этому вопросу. Обязательство государства создавать условия для достижения счастья всей нации закреплено в конституции. Еще в 1970-х годах в Бутане было введено в оборот понятие валового национального счастья (GNH, Gross National Happiness), ставшее местным аналогом ВВП. Периодически замеряется индекс валового национального счастья, рассчитываемый на основе 38 субиндексов, 72 индикаторов и 151 переменной. По последним обнародованным данным (на 2022 год), он достигает 0,781 (может колебаться в пределах от 0 до 1). 48,1% граждан Бутана признаны счастливыми, в том числе 9,5% абсолютно и 38,6% в значительной степени. Еще 45,5% населения умеренно или недостаточно счастливы и лишь 6,4% несчастны.