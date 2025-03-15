МВД проводит проверку после нападения на ветерана спецоперации в Новороссийске

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту нападения двух граждан на ветерана СВО с ампутированной ногой у торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Видеозапись происшествия свидетели разместили в социальных сетях 15 марта.

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«На основании выявленной в сети интернет информации о возможных противоправных действиях в отношении мужчины на одной из улиц Новороссийска, полицией Южного района УМВД России по г. Новороссийску инициировано проведение проверки. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным СМИ, участник СВО вместе с супругой шли к торговому центру, когда к ним обратился незнакомец с просьбой дать зажигалку. После отрицательного ответа начался конфликт.

Лия Пацан