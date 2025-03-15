16 марта на территории Республики Татарстан ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ухудшение видимости в осадках до 500–1000 м и гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16 марта в Татарстане ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости и гололед

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ 16 марта в Татарстане ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости и гололед

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также в Татарстане прогнозируются сильная гололедица, сильный ветер с порывами до 15 м/с и снежная каша на дорогах. Температура воздуха в Татарстане ночью составит от 0 до —5 градусов, а днем — от 0 до +3 градусов.

В Казани ночью прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью будет колебаться от —1 до —3 градусов, а днем — от +1 до +3 градусов.

Влас Северин