С 1 июля в Чувашской Республике стоимость газа для населения вырастет до 8,16 руб. за кубометр при использовании его для приготовления пищи и подогрева воды. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии с 1 июля вырастет стоимость газа для населения

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии с 1 июля вырастет стоимость газа для населения

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Если в квартире нет счетчика газа, плата будет рассчитываться по норме потребления — 8,88 руб. с человека в месяц. Стоимость газа для отопления или других нужд установлена на уровне 8162,10 руб. за тыс. кубометров.

«Цены на газ в регионе остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Чувашия по этому показателю занимает второе место снизу из 14 регионов ПФО. Доступность тарифов для населения будет сохранена», — отметил руководитель Госслужбы республики по тарифам Сергей Егоров.

Влас Северин