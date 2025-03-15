В Татарстане у поселка Камское Устье погиб мужчина, его снегоход провалился под лед. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане водитель снегохода провалился под лед

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Татарстане водитель снегохода провалился под лед

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Инцидент произошел на расстоянии трех км от берега, возле горы Лобач. Водитель не смог спастись, и его тело было извлечено работниками временного спасательного поста с помощью судна на воздушной подушке.

МЧС предупреждает о небезопасности ледовой обстановки в республике: лед уже не выдерживает веса человека. Ведомство призывает граждан воздержаться от выхода и передвижения на мототехнике по водоемам.

Влас Северин