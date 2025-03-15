В Сызрани проходят дополнительные выборы депутата гордумы

В Сызрани сегодня, 15 марта, начались двухдневные дополнительные выборы депутата городской думы VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 18, сообщили в Избирательной комиссии Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Депутатом по этому округу был Сергей Володченков, который в сентябре 2024 года занял пост главы города. Кандидатами в депутаты являются: Яна Гурина от «Единой России», самовыдвиженец Сергей Ковалев, Александр Лапченков от «Коммунистической партии Российской Федерации» и Раиса Фирулина (ЛДРП).

По данным на 15:00, явка избирателей составила 15,8 %. Избирательные участки №№ 3770, 3772 и 3773 будут открыты 15 и 16 марта с 8:00 до 20:00 (MSK+1).

Сабрина Самедова