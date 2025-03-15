В Астраханской области возведут поликлинику для жителей Приволжского района

В селе Началово Приволжского района Астраханской области появится новая поликлиника. Данный вопрос затронули на рабочей встрече губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр здравоохранения Александр Буркин.

На строительство новой поликлиники из бюджета региона выделили 414 млн руб. К возведению объекта специалисты приступят в этом году. В настоящее время на него готовится аукционная документация.

Ранее завершился капремонт детского отделения городской поликлиники № 3 по ул. Савушкина. Соответствующие работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Павел Фролов