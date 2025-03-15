Главе СКР доложат, почему 14-летней саратовчанке-инвалиду не выдают лекарства

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах проверки по обращению о необеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством в Саратовской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку. Ее ход и исполнение поручения господина Бастрыкина находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Саратовской области рассказала, что для поддержания здоровья ее 14-летней дочери, которая является инвалидом, требуется ежедневный прием медикаментов. Женщина указала на несвоевременную выдачу жизненно важных лекарств с мая минувшего года. С ее слов, из-за этого у ее ребенка может обостриться заболевание.

В январе этого года суд постановил обеспечить девочку необходимыми препаратами, но до сегодняшнего дня решение не исполнено. Мать обращалась в профильную структуру, но безрезультатно.

Павел Фролов