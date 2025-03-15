В Самаре аварийный ремонт дорог выполнен на 60%

Аварийный ремонт дорог в Самаре выполнен на 60%, сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В основном, ремонтируем участки, по которым было много обращений жителей мне "в личку" во "ВКонтакте", либо в группу администрации Самары»,— отметил Иван Носков.

Также продолжается проверка состояния дорог, находящихся на гарантии. По словам главы Самары, специалисты обнаружили недостатки на 77 отремонтированных дорогах: «Подрядчики исправят их за свой счет. На будущее всем подрядчикам хочу сразу сказать: гарантийные обязательства — это не пустой звук, их придется выполнять. Но у подрядчиков, которые хорошо зарекомендуют себя, в Самаре всегда будет работа».

Кроме того, определены подрядчики для участков, требующих капитального ремонта. Как отметил Иван Носков, если погода и дальше будет благоприятствовать, работы начнутся раньше обычного.

По данным городской администрации, в этом году будет отремонтировано 126 объектов улично-дорожной сети: 34 дороги общей протяженностью более 46 км, 17 тротуаров и 75 внутриквартальных проездов. Из крупных работ: участки пр. Металлургов, ул. Литвинова, ул. Макаренко, дорога от Красноглинского шоссе до ул. Ветвистой и т. д.