Новороссийская ВМБ проведет учения в акватории порта

В воскресенье, 16 марта, с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В рамках маневров будут отработаны действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

НВМБ 15 марта отмечает 85-летний юбилей. Она была сформирована 15 марта 1940 года. С праздником моряков поздравил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Вячеслав Рыжков