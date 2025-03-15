Новороссийская ВМБ проведет учения в акватории порта
В воскресенье, 16 марта, с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
В рамках маневров будут отработаны действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
НВМБ 15 марта отмечает 85-летний юбилей. Она была сформирована 15 марта 1940 года. С праздником моряков поздравил глава Новороссийска Андрей Кравченко.