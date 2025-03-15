Концерт Anna Asti, шоу Этери Тутберидзе и премьера камерного театра

В Ярославле в период с 16 по 23 марта пройдут концерты Akmal', Anna Asti, Ramil’, состоится ледовое шоу команды Этери Тутберидзе, покажут спектакль «Маленькие комедии» с Марией Ароновой, состоятся премьеры документального фильма «Пошехонские золотобои» и спектакля камерного театра. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ледовое шоу Этери Тутберидзе

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Концерты

В «Вознесенском» 15 марта пройдет концерт певца Олега Савченко, более известного под псевдонимом ЛСП. Артист выступит в рамках тура «Бриллианты», названного в честь одной из его песен. Поклонники смогут услышать как старые песни, так и давно ставшие хитами. Стоимость билета – 3,5-4 тыс. руб.

15 марта в филармонии в рамках фестиваля «Джаз над Волгой» выступят «Jazz Guitar Band» Алексея Кузнецова и Анна Королева и ансамбль «Арсенал». 16 марта пройдет концерт Закрытие XXI Международного фестиваля «Джаз над Волгой». В Ярославской государственной филармонии выступят дуэт Алексей Подымкин и Николай Куликов из Москвы и «New Blood Big Band» Сергея Долженкова. Стоимость билетов составляет от 500 до 1500 руб. После завершения концертов пройдут ночные jam-session в джазовом центре.

18 марта в ДК им. Добрынина выступит российский певец Акмаль Ходжаниязов, более известный как Akmal'. Автор хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», участник самых известных телевизионных проектов. Стоимость билетов — 2-4 тыс. руб.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Этери Тутберидзе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

20 марта в УКРК «Арена-2000» пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. В программе выступления действующих спортсменов и показательные номера в исполнении звезд мирового уровня. Зрителей ожидают сложнейшие прыжки и оригинальные хореографические решения. Стоимость билетов — 1-4 тыс. руб.

20 марта в Ярославской филармонии состоится «Хоровое шоу». Зрители услышат как классические произведения, так и современные композиции, а также насладятся хоровыми аранжировками популярных поп и рок исполнителей, таких как Rammstein, Linkin Park, Imagine Dragons, Баста, Альянс. Стоимость билетов — 500-1500 руб.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Anna Asti

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В «Арене-2000» 21 марта состоится сольный концерт Anna Asti «Феникс». Она известна по песням «По барам», «Царица», «Повело», «Дурак», «Ночью на кухне». Билеты раскуплены.

В баре «Руки Вверх!» 21 марта выступит рэпер Ramil’. Молодой хитмейкер, узнаваемый песнями в стиле лирического хип-хопа. Наиболее его неизвестные песни «Хочешь со мной», «Сияй», «Моя пленница». Стоимость билетов – от 2,9 до 5,5 тыс. руб.

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Спектакли и творческие вечера

Театр «Русские балетные сезоны» дал уже несколько спектаклей в Ярославле. 16 марта на сцене «Миллениума» театр покажет знаменитое «Лебединое озеро». Стоимость билетов — от 200 до 2000 руб.

Во Дворце молодежи 16 марта пройдет стендап-выступление комика Павла Дедищева. Организаторы сообщают, что «в его новой программе — еще больше нестандартных шуток, основанных на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни». Стоимость билета – 2,2-4 тыс. руб.

19 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится премьерный показ документального фильма «Пошехонские золотобои». Картина рассказывает историю уникального золотобойного промысла в Пошехонье, считавшегося лучшим в России и славившегося за ее пределами. Режиссер – Сергей Коровин, автор сценария – Елизавета Ухова. На премьере будут присутствовать потомок пошехонского золотобоя и другие участники фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Маленькие комедии»

Фото: Современный театр антрепризы Спектакль «Маленькие комедии»

Фото: Современный театр антрепризы

В КЗЦ «Миллениум» 21 марта пройдет спектакль «Маленькие комедии». В постановке задействованы актеры Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако. В основу спектакля легли произведения Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Остались билеты за 7 тыс. руб.

20 и 21 марта Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана представит премьерные показы спектакля по пьесе Коки Митани «Академия смеха». Режиссер спектакля Виктор Тереля называет новую постановку историей о всесильном искусстве. Действие происходит в Японии в 1940-х годах. Автор пишет комедию, цензор ее правит. Интеллектуальная дуэль между ними разворачивается в череде разнообразных, подчас комедийных ситуаций. Премьеру можно увидеть в концерт-холле «Кино». Стоимость билетов — 800-1000 руб.

Лекции и встречи

19-21 марта в Митрополичьих палатах состоятся юбилейные XXX научные чтения памяти искусствоведа, исследователя ярославской иконописной школы, музейного сотрудника Ирины Болотцевой. На протяжении 30 лет Болотцевские чтения – единственная конференция в Ярославской области, посвященная проблемам изучения древнерусского искусства. Традиционно в рамках конференции обсуждаются проблемы изучения, реставрации, экспонирования и публикации памятников древнерусского искусства. Вход на конференцию свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополичьи палаты, экспозиция «Древнерусское искусство XIII–XVII веков»

Фото: Ярославский художественный музей Митрополичьи палаты, экспозиция «Древнерусское искусство XIII–XVII веков»

Фото: Ярославский художественный музей

22 марта в Ярославском музее-заповеднике пройдет экскурсия — «Как появился первый русский музей». На экскурсии посетители познакомятся с самыми первыми коллекциями музея, возраст которых насчитывает более полутора веков. Стоимость билетов — 170 руб.

Алла Чижова