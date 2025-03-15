На горе Кума в Сочи тушат лесной пожар

Спасатели участвуют в ликвидации лесного пожара на горе Кума в районе улицы Джапаридзе в Сочи. В тушении задействованы специалисты Поисково-спасательного отряда №1 МКУ «Служба спасения города Сочи», сотрудники пожарной охраны, ЮРПСО и Сочинского национального парка. Для борьбы с огнем используются воздуходувки и противопожарные ранцы, сообщается в Telegram-канале «Службы спасения» курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

В 10:10 15 марта к месту пожара направлен вертолет Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Угрозы населенным пунктам нет.

Спасатели призвали жителей и туристов соблюдать правила противопожарной безопасности.

Вячеслав Рыжков