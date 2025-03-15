В Сочи тушат низовой пожар площадью около гектара

Для ликвидации возгорания в Сочинском национальном парке задействовали вертолет КА-32, сообщили в администрации города. Уточняется, что на горе Кума около села Ореховка загорелась лесная подстилка. Огонь охватил площадь около 1 га и распространяется вверх по склону.

«Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. К тушению привлечены 73 человека и 23 единицы спецтехники.

В четверг, 13 марта, в Сочинском нацпарке произошел природный пожар площадью 1,6 га. К утру следующего дня его полностью ликвидировали.