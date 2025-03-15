В Екатеринбурге скончался краевед Сергей Агеев

В Екатеринбурге в возрасте 75 лет скончался заместитель директора музея истории Уралмашзавода, краевед Сергей Агеев. Об этом сообщила на своей странице «Вконтакте» написала сотрудник музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Сергей Степанович очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения. Он мечтал закончить новую книгу, рассказывающую о людях Уралмаша»,— написала госпожа Костерина.

Сергей Агеев — автор книг «Неизвестный Уралмаш», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы – купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург». Он был историком и экскурсоводом, проводил авторские экскурсии по Уралмашу.

Анна Капустина