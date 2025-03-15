В Екатеринбурге скончался краевед Сергей Агеев
В Екатеринбурге в возрасте 75 лет скончался заместитель директора музея истории Уралмашзавода, краевед Сергей Агеев. Об этом сообщила на своей странице «Вконтакте» написала сотрудник музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина.
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Сергей Степанович очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения. Он мечтал закончить новую книгу, рассказывающую о людях Уралмаша»,— написала госпожа Костерина.
Сергей Агеев — автор книг «Неизвестный Уралмаш», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы – купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург». Он был историком и экскурсоводом, проводил авторские экскурсии по Уралмашу.