Умер замдиректора Боткинской больницы Владимир Бедин

Умер хирург и профессор Владимир Бедин, сообщили в Московском научно-клиническом центре им. С. П. Боткина. Ему было 60 лет. В Боткинской больнице он занимал должность заместителя директора по инновационному развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бедин

Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина Владимир Бедин

Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина

«Каждая операция, проведенная им, была не просто медицинским вмешательством, а настоящим искусством, за которое он был удостоен множества государственных наград и признания коллег»,— говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

Господин Бедин был доктором медицинских наук и ведущим научным сотрудником. Он онколог, врач-хирург высшей категории и профессор кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава.

С 1990 по 2001 год Владимир Бедин проработал в отделении хирургии печени и поджелудочной железы в Кузбасском областном гепатологическом центре. После этого он был завотделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице и заведующим этого же отделения в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. В Первой городской клинической больнице господин Бедин работал заместителем главврача по хирургии.

Он является автором более 300 печатных работ, 7 методических рекомендаций и 4 монографий. В нынешнем году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. В 2016 году господин Бедин получил благодарность от президента Владимира Путина. Также он удостоен звания Заслуженного врача России.