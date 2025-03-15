В Татарстане в сфере ЖКХ занято около 27,4 тыс. человек

В Татарстане в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на сегодняшний день занято около 27,4 тыс. человек. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что в текущем году планируется реконструкция и модернизация 135 объектов коммунальной инфраструктуры в городах и районах республики. Он также призвал обратить особое внимание на комплектование работников при наблюдающейся текучке кадров и на подготовленность специалистов.

Сейчас в Татарстане разработана новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры с ежегодным финансированием в размере 10 млрд руб., дополнительно выделено 1,6 млрд руб. из федерального бюджета.

Влас Северин