На трассе Челябинск — Троицк в лобовом ДТП погибла автомобилистка

В Челябинской области при столкновении грузового и легкового автомобилей погиб человек. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 марта в 9:35 на 105 км автодороги Челябинск — Троицк в Троицком районе. По предварительным данным, 24-летняя автомобилистка за рулем автомобиля Chevrolet Cruze при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Луидор 3009Z6» 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Chevrolet Cruze от полученных травм скончалась на месте происшествия. В момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности.