В Предгорном округе благоустраивают воинские мемориалы

В Предгорном округе Ставропольского края начались работы по благоустройству мемориалов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа

Планируется очистить памятники и прилегающие территории от мусора, а также восстановить поврежденные элементы. На эти цели из бюджета округа выделено 3,2 млн руб.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказал, что в честь юбилея Победы запланированы встречи с ветеранами, патриотические уроки, тематические экспозиции и праздничные концерты.

Тат Гаспарян