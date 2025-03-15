В Предгорном округе благоустраивают воинские мемориалы
В Предгорном округе Ставропольского края начались работы по благоустройству мемориалов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа
Планируется очистить памятники и прилегающие территории от мусора, а также восстановить поврежденные элементы. На эти цели из бюджета округа выделено 3,2 млн руб.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказал, что в честь юбилея Победы запланированы встречи с ветеранами, патриотические уроки, тематические экспозиции и праздничные концерты.