В Чувашии за минувшие сутки произошло три пожара

В Чувашской Республике за прошедшие сутки произошло три пожара, пострадавших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в Комсомольском округе Чувашии

Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике Последствия пожара в Комсомольском округе Чувашии

Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

В ночь на 15 марта в Малых Кошелеях Комсомольского округа загорелся трехквартирный дом, площадь возгорания составила 150 кв. м. Спасатели с помощью 13 сотрудников и пяти единиц техники ликвидировали пожар, никто из жильцов не пострадал.

В Новочебоксарске вечером в пятницу сгорела LADA Priora, припаркованная на улице 10-й Пятилетки. Огнем был поврежден салон автомобиля, но пожар удалось быстро потушить. В деревне Байгеево Цивильского округа огонь также повредил баню 77-летнего местного жителя.

С начала года в Чувашии зарегистрировано 198 пожаров, погибло 12 человек. Еще 23 человека отравились дымом, получили ожоги или травмы.

Влас Северин