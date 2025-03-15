В Самаре перед судом предстанет избивший двух женщин мужчина

Самарец, избивший двух женщин и повредивший автомобиль одной из них, предстанет перед судом. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ Фото: Диана Маминова, Коммерсантъ

По данным полиции, инцидент произошел на ул. Владимирской. Владелица автомобиля услышала звук сигнализации, вышла на улицу и увидела разбитое боковое стекло, вмятины и следы от обуви на капоте. Мимо проходящий сосед предоставил ей запись с видеокамеры телефона, как злоумышленник в желтой куртке несколько минут назад повредил ее машину.

«Заявительница увидела рядом с домом мужчину, схожего по внешности с хулиганом. Женщина спросила его о причинах противоправного поведения и призвала к ответственности, но тот лишь грубо ответил и попытался уйти. В это время на поддержку женщине вышла дочь и начала снимать незнакомца на камеру мобильного телефона. Во время конфликта мужчина нанес местным жительницам удары руками и скрылся»,— сообщили правоохранители.

Полицейские проверили предполагаемые маршруты передвижения злоумышленника, опросили работников организаций и изъяли записи камер видеонаблюдения. Следователи установили личность самарца, места его возможного нахождения и задержали его. Злоумышленник оказался менеджером одной из телекоммуникационных компаний, проживающим в Волжском районе вместе с семьей.

«Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, ст. 116 УК РФ, задержанный сообщил, что употребил чрезмерное количество алкоголя, из-за чего, проходя мимо чужого автомобиля, испытал чувство неприязни и решил избавиться от возникшего негатива путем разрушения транспортного средства»,— говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Материальный ущерб следствие оценило в размере 128 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый раскаялся, извинился перед потерпевшими и пообещал компенсировать материальный ущерб.

Сабрина Самедова