В Ставрополе начали прием заявлений на выплату от будущих мам-студенток

В Ставрополе стартовал прием заявлений от беременных студенток на единовременное пособие в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для получения выплаты будущая мама должна быть гражданкой России, проживать и иметь постоянную прописку на территории Ставропольского края не менее 12 недель. Также важно, чтобы студентка не получала аналогичное пособие в другом регионе или крае по текущей беременности.

Документы принимаются по адресу: Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, кабинет 107. Работа ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед) и в пятницу с 09:00 до 13:00.

Подробнее о необходимых документах можно узнать, позвонив по телефонам: 56-08-51, 56-23-49 или 56-19-97.

Тат Гаспарян