В Светлограде высадили «Сад памяти»

В Светлограде Ставропольского края прошла первая в России международная акция «Сад памяти». Муниципальный штаб «Волонтеров Победы» совместно с активистами «Движения Первых» высадили 130 деревьев в сквере имени Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волонтёры Победы. Ставропольский край Фото: Волонтёры Победы. Ставропольский край

Участники акции отметили, что деревья будут напоминать о героическом прошлом страны и вдохновлять на добрые дела. Международная акция «Сад памяти» ежегодно проводится в память о тех, кто погиб за свободу и независимость России.

Тат Гаспарян