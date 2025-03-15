Двух татарстанцев обвиняют в незаконном получении доступа к защищенным данным
В Татарстане двое местных жителей обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета республики.
Двух татарстанцев обвиняют в незаконном получении доступа к защищенным данным
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2020 по 2022 год один из обвиняемых, работавший в офисе продаж филиала оператора сотовой связи, незаконно получал доступ к защищенным данным. Это было связано с ревностью к бывшей подруге: он узнавал информацию о ее телефонных соединениях и содержании сообщений.
Обвиняемый также привлек к своим действиям подчиненную. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.