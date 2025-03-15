В Ростовской области в период с 17 по 19 марта ожидается похолодание

В донском регионе на следующей неделе, с 17 по 19 марта, синоптики прогнозируют резкое снижение температуры на 10-15 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова со ссылкой на региональный гидрометцентр.

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С 17 по 18 марта температура в западной части области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, днем — от +7 до +12, местами до +16. Также в южных и восточных районах ночью ожидается от +9 до +14 градусов, а днем — от +14 до +19, в юго-восточных районах возможна температура до +23 градусов.

С 18 по 19 марта температура продолжит падать: утром и днем она составит от -2 до +3 градуса, в южных и юго-восточных районах — от +5 до +10. В этот период ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя с мокрым снегом, что может привести к гололедице на дорогах и налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.

С 19 марта ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, местами до -7. Днем прогнозируют от +2 до +7 градусов. Осадки прекратятся, ветер с юго-западного сменится на северный и усилится с порывами до 18 м/с.

Уточняется, что в период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Снежана Стодольская