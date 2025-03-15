В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии в 5:21 утра 15 марта был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что для координации действий работает оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чиркова Фото: Ольга Чиркова

Сергей Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В 9:40 глава региона в своем Telegram сообщил об отмене беспилотной опасности.

«Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян